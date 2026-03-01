Alunos do Cartaxo saem à rua de branco para enfrentar o medo com arte e coragem

O medo vai ser enfrentado de frente com música, teatro, dança e centenas de alunos vestidos de branco. O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, promove nos dias 18 e 20 de Março duas iniciativas que cruzam arte e intervenção cívica para desafiar o silêncio e estimular a reflexão coletiva. Integradas no projecto “E Em Vez do Medo? Movimento”, as actividades arrancam a 18 de Março com um espectáculo multidisciplinar no auditório da escola, numa sessão aberta à comunidade. Em palco vão estar diferentes linguagens artísticas, da dança ao teatro, da música às artes visuais, num exercício criativo que pretende questionar o medo e afirmar a liberdade de expressão. Dois dias depois, a 20 de Março, o movimento ganha as ruas com uma “arruada em contramedo”. O percurso começa na escola e segue até à Câmara Municipal do Cartaxo, culminando numa acção coletiva com momentos musicais e performativos. Os participantes vestem-se de branco, símbolo de união, paz e superação, numa imagem forte de coesão e compromisso.

A iniciativa mobiliza alunos, professores, assistentes operacionais, encarregados de educação e a restante comunidade, assumindo-se como um apelo à participação activa. O projecto conta ainda com a presença de uma comitiva alemã em mobilidade no âmbito de um programa Erasmus, reforçando a dimensão internacional da iniciativa e o intercâmbio de experiências em torno da cidadania e da criação artística. Promovido em parceria com o Plano Nacional das Artes e com o apoio do município do Cartaxo, o movimento afirma a escola como espaço de liberdade, participação democrática e construção de consciência colectiva.