Autarquia de Benavente canaliza verbas do festival para protecção civil e reabilitação

O Festival do Arroz Carolino não se realiza em 2026. O anúncio foi feito pela presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, durante a I Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, garantindo, contudo, o regresso do certame em 2027 com um novo nome e um conceito reformulado.

“Este ano não se vai realizar o festival que até então se realizou. Mas voltará para o ano. Voltará em 2027 com um novo nome, com uma nova roupagem, com um novo projecto”, afirmou a autarca, sublinhando que não pretende repetir o modelo anterior.

Segundo explicou, o município despendia entre 450 e 500 mil euros por ano com a realização do evento. A verba será agora canalizada para áreas consideradas prioritárias, como o reforço da protecção civil, a aquisição de geradores para as juntas de freguesia e serviços municipais, a habitação e a reabilitação de edifícios, muitos dos quais apresentam infiltrações agravadas pelas recentes intempéries.

Sónia Ferreira defendeu que, no actual contexto, é mais importante “reabilitar os nossos equipamentos” do que promover “uma festa de três dias”, adiantando que será apresentado um relatório detalhado sobre a aplicação das verbas anteriormente destinadas ao festival.