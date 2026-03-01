Mês da Enguia regressa a Salvaterra com 19 restaurantes

O concelho de Salvaterra de Magos volta a celebrar, de 1 a 31 de Março, o Mês da Enguia, que assinala este ano a 30.ª edição e conta com a participação de 19 restaurantes.

Depois das recentes cheias que afectaram a bacia do Tejo, o evento decorre em formato exclusivamente gastronómico, não se realizando a tradicional Feira Nacional de Artesanato e de Produtos Tradicionais. A aposta centra-se na restauração local e na valorização da enguia enquanto produto identitário do território.

Ao longo do mês, os restaurantes aderentes apresentam diferentes pratos confeccionados à base de enguia, combinando receitas tradicionais com propostas mais contemporâneas. A iniciativa envolve ainda alojamentos locais, operadores turísticos com passeios de barco no rio Tejo, produtores de vinhos e licores e o arroz oficial Bom Sucesso.

Para a presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Helena Neves, esta é “uma edição marcada pela resiliência e pela vontade de continuar”, sublinhando que o Mês da Enguia é “um símbolo da ligação ao rio, à tradição e à gastronomia”.

O programa inclui também diversas actividades culturais e desportivas promovidas pelo movimento associativo local, desde provas desportivas a exposições em vários espaços do concelho.

Mais informações sobre o evento podem ser consultadas em www.mesdaenguia.pt