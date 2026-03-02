Biblioteca de Alpiarça recebe sessão do projecto “Conversas com Barriguinhas”

A Biblioteca Municipal de Alpiarça recebe esta terça-feira, 3 de Março, uma sessão do projecto "Conversas com Barriguinhas", uma iniciativa nacional dirigida a futuras mães e famílias que procuram informação e apoio especializado sobre a gravidez e os primeiros meses após o nascimento do bebé.

Com participação gratuita, mediante inscrição na plataforma digital do projecto, o evento pretende esclarecer as dúvidas mais comuns de forma simples, prática e fundamentada. O programa arranca com o tema “Amamentação: desafios comuns e soluções”, conduzido pela enfermeira Ângela Guarda, especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai abordar as principais dificuldades sentidas pelas mães nesta fase e estratégias para tornar a experiência mais tranquila. Segue-se a sessão “Células estaminais do bebé: o que são e para que servem”, dinamizada por uma especialista da crioestaminal, centrada sobre o potencial terapêutico destas células.

Além da vertente informativa, serão disponibilizadas ofertas exclusivas dos parceiros do projecto, reforçando o espírito de partilha que caracteriza a iniciativa. O projecto "Conversas com Barriguinhas" já percorre o país desde 2009 e soma mais de quatro mil eventos realizados em mais de 500 espaços, tendo impactado cerca de 200 mil casais. Ao longo dos anos, estabeleceu mais de 82 parcerias com marcas de referência na área da puericultura e continua a promover sessões online semanais e encontros presenciais em várias cidades. Para 2026 estão previstos cerca de 150 eventos, mantendo como prioridade a promoção do bem-estar e o acesso a informação credível para as famílias.