Anunciado cartaz das Festas de São José em Santarém

As Festas de São José estão de regresso a Santarém entre 18 e 22 de Março com um cartaz musical que tem como destaques Herman José, Dillaz e Calema, bem como a celebração dos 80 anos da Orquestra Típica Scalabitana. O programa, organizado pela Câmara de Santarém, conjuga espectáculos musicais, artesanato, gastronomias e actividades taurinas, dando enfoque à tradição e identidade ribatejanas.

