03/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 03-03-2026 16:51

Anunciado cartaz das Festas de São José em Santarém

Herman José, Dillaz e Calema são alguns dos artistas que vão subir ao palco principal das Festas de São José, em Santarém, que decorrem entre 18 e 22 de Março, no Campo Infante da Câmara.

As Festas de São José estão de regresso a Santarém entre 18 e 22 de Março com um cartaz musical que tem como destaques Herman José, Dillaz e Calema, bem como a celebração dos 80 anos da Orquestra Típica Scalabitana. O programa, organizado pela Câmara de Santarém, conjuga espectáculos musicais, artesanato, gastronomias e actividades taurinas, dando enfoque à tradição e identidade ribatejanas.
Notícia mais detalhada na próxima edição de O MIRANTE.
