Biblioteca do Cartaxo abre inscrições para nova sessão da Hora do Conto

A Câmara Municipal do Cartaxo anunciou a abertura de inscrições para mais uma sessão da Hora do Conto, iniciativa integrada na programação de promoção do livro e da leitura da Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita. O encontro está marcado para as 10h30 do dia 21 de março, sábado, e promete uma manhã divertida para os mais pequenos.

A participação é gratuita, mediante preenchimento de formulário de inscrição, estando limitada a vinte crianças. A iniciativa destina-se a crianças entre os 3 e os 10 anos e respetivas famílias, com a duração aproximada de 60 minutos. A sessão vai apresentar a história “O Arrumado”, que conta as aventuras de um texugo que adora organizar tudo à sua volta. O entusiasmo pela arrumação é tanto que acaba por querer “pôr em ordem” toda a floresta, levantando a questão sobre se a natureza precisa de ser perfeita para ser bonita.

