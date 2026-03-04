uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 04-03-2026 21:00

Biblioteca do Cartaxo abre inscrições para nova sessão da Hora do Conto

biblioteca infantil
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Encontro com a história “O Arrumado” está marcado para 21 de Março e destina-se a crianças dos 3 aos 10 anos.

A Câmara Municipal do Cartaxo anunciou a abertura de inscrições para mais uma sessão da Hora do Conto, iniciativa integrada na programação de promoção do livro e da leitura da Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita. O encontro está marcado para as 10h30 do dia 21 de março, sábado, e promete uma manhã divertida para os mais pequenos.
A participação é gratuita, mediante preenchimento de formulário de inscrição, estando limitada a vinte crianças. A iniciativa destina-se a crianças entre os 3 e os 10 anos e respetivas famílias, com a duração aproximada de 60 minutos. A sessão vai apresentar a história “O Arrumado”, que conta as aventuras de um texugo que adora organizar tudo à sua volta. O entusiasmo pela arrumação é tanto que acaba por querer “pôr em ordem” toda a floresta, levantando a questão sobre se a natureza precisa de ser perfeita para ser bonita.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1758
    25-02-2026
    Capa Vale Tejo
    25-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região