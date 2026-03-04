Cartaxo assinala Dia da Mulher com a peça “Catarina Eu”

O Centro Cultural do Cartaxo celebra o Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março, com a apresentação da peça "Catarina Eu", marcada para as 16h30. O espectáculo, concebido no final de 2025 pelo Centro Dramático Bernardo Santareno, cruza música, poesia, dança e expressão dramática para criar um espaço de reflexão em torno da violência e da repressão contra as mulheres.

O elenco é composto por Paula Nunes, Paulo Cotrim, Dulce Grácio, João Paulo Pinho, Matilde Ribeiro, Mimi d’Almeida e José Manuel Rodrigues, também ele responsável pelo guião e dramaturgia. Com a duração de 70 minutos, o espectáculo tem bilhetes à venda no Centro Cultural do Cartaxo e na plataforma Ticketline, pelo valor de quatro euros.

A peça inspira-se na figura de Catarina Eufémia, trabalhadora rural grávida morta a tiro no Alentejo durante uma carga policial que dispersava um protesto operário, e que se tornou símbolo da luta popular contra o regime Salazarista. Em palco, actrizes e actores dão corpo às várias 'Catarinas' que "estão dentro de nós" e todas as mulheres que "procuram afirmar a justiça e denunciar os actos inomináveis" da violência doméstica, misógina, xenófoba, religiosa e do preconceito geral "sobre as mulheres e sobre todos os desvalidos da vida”, conforme descreve o Centro Dramático Bernardo Santareno.