Exposição em Rio Maior sobre as salinas de Aveiro

O espaço museológico da Biblioteca Municipal de Rio Maior recebe, de 10 a 26 de Março, a exposição “Onde o Mar vira Sal: As Salinas de Aveiro. Identidade, Ciência e Cultura”, promovida pela Universidade de Aveiro e a Fundação António Quadros, com o apoio da Câmara de Rio Maior e da Loja do Sal. A mostra tem entrada livre.



