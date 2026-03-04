uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 04-03-2026 10:00

Exposição em Rio Maior sobre as salinas de Aveiro

O espaço museológico da Biblioteca Municipal de Rio Maior recebe, de 10 a 26 de Março, a exposição “Onde o Mar vira Sal: As Salinas de Aveiro. Identidade, Ciência e Cultura”.

O espaço museológico da Biblioteca Municipal de Rio Maior recebe, de 10 a 26 de Março, a exposição “Onde o Mar vira Sal: As Salinas de Aveiro. Identidade, Ciência e Cultura”, promovida pela Universidade de Aveiro e a Fundação António Quadros, com o apoio da Câmara de Rio Maior e da Loja do Sal. A mostra tem entrada livre.


