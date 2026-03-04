Cultura | 04-03-2026 10:00
Exposição em Rio Maior sobre as salinas de Aveiro
O espaço museológico da Biblioteca Municipal de Rio Maior recebe, de 10 a 26 de Março, a exposição "Onde o Mar vira Sal: As Salinas de Aveiro. Identidade, Ciência e Cultura".
O espaço museológico da Biblioteca Municipal de Rio Maior recebe, de 10 a 26 de Março, a exposição “Onde o Mar vira Sal: As Salinas de Aveiro. Identidade, Ciência e Cultura”, promovida pela Universidade de Aveiro e a Fundação António Quadros, com o apoio da Câmara de Rio Maior e da Loja do Sal. A mostra tem entrada livre.
