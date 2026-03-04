Ferreira do Zêzere serve "união à mesa" para começar a fazer face a prejuízos de 200 milhões

Ferreira do Zêzere avança com o Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio como primeiro grande sinal de retoma económica após os estragos provocados pela tempestade Tempestade Kristin, que deixou um rasto de prejuízos estimados em 200 milhões de euros no concelho. Entre 6 e 29 de Março, 12 restaurantes e cafés do concelho unem-se sob o mote “união e resiliência”, numa edição exclusivamente gastronómica. Sem ‘showcookings’, sem animação de rua, sem espectáculos. Este ano, a prioridade é pôr a restauração e o comércio local a trabalhar. “Precisamos que a nossa restauração e hotelaria voltem a receber pessoas e a reerguer-se. Este festival simboliza união e resiliência, permitindo criar riqueza e dinamizar o território”, afirmou o presidente da câmara, Bruno Gomes.

À mesa, o lagostim e o peixe do rio assumem o protagonismo. Há lagostim de coentrada, açorda e sopa de peixe com lagostim, massada, feijoada, risotto e lagostim na broa. Do rio chegam ainda o lúcio frito e o tradicional peixe do rio com migas e arroz de tomate. Propostas que cruzam tradição e criatividade, sempre com o Zêzere como denominador comum. Mais do que uma celebração gastronómica, o festival assume-se como uma estratégia de sobrevivência económica. O mau tempo afectou empresas, infraestruturas e postos de trabalho. Agora, o objectivo é recuperar facturação, manter empregos e preparar o Verão, época crucial para um concelho que vive muito do turismo associado ao rio e à albufeira de Castelo do Bode.

Bruno Gomes admite que alguns eventos anuais poderão ser cancelados para canalizar verbas para a recuperação do território. Outros, como as festas do concelho, previstas para Agosto, deverão manter-se, em articulação com as colectividades.