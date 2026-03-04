Inscrições abertas para participação no festival Bons Sons

A 13.ª edição do festival Bons Sons, organizado pelo SCOCS - Sport Club Operário de Cem Soldos, em Tomar, vai este ano decorrer entre 6 e 9 de Agosto e já estão abertas as candidaturas para voluntariado, pontos de restauração e participação na feira do festival. As inscrições para restauração e feira decorrem até 15 de Abril, enquanto o voluntariado pode ser solicitado até 30 de Abril. A organização procura propostas gastronómicas diversificadas, desde cozinha local e produtos regionais a opções vegetarianas e veganas, bem como projectos de artesanato e design português nas áreas da moda, joalharia, cerâmica, ilustração, fotografia, ecologia ou literatura.

O festival celebra este ano duas décadas de afirmação da cultura portuguesa, do território rural e de um modelo comunitário que fez da aldeia um espaço vivo de criação contemporânea. Segundo a organização, esta edição assume a resistência como persistência, determinação e capacidade de adaptação, valores que têm definido o percurso do BONS SONS desde a sua criação.

O ano de 2026 marca também uma nova fase na estrutura do festival, com uma equipa dirctiva renovada e assente num modelo transversal e intergeracional. A coordenação geral passa a ser assumida por Bernardo Ferreira, Filipe Cartaxo — actual presidente do SCOCS — e Mariana Krause, mantendo-se a programação artística a cargo de João Rufino, José Gonçalves e Sérgio Alves.