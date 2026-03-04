uma parceria com o Jornal Expresso
04/03/2026

Cultura | 04-03-2026 10:00

Peça do Grémio com quatro nomeações no Concurso Nacional de Teatro Ruy de Carvalho

Foto: DR
Nomeação representa um reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido pela companhia de teatro do Grémio Dramático Povoense.

O Re/Criar-Grupo de Teatro do Grémio Dramático Povoense, da Póvoa de Santa Iria, anunciou que a sua mais recente produção, “4682”, foi oficialmente nomeada para quatro categorias no Concurso Nacional de Teatro Ruy de Carvalho, numa distinção que representa um reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido pela companhia.
A peça está nomeada para Melhor Interpretação Principal Feminina, Melhor Interpretação Principal Masculina, Melhor Interpretação Secundária Masculina e Melhor Desenho de Luz. As nomeações confirmam, segundo o grupo, que o teatro no Grémio se mantém activo, consistente e com qualidade reconhecida em todo o País.
A cerimónia de entrega de prémios realiza-se no próximo dia 7 de Março, pelas 21h00, na Póvoa de Lanhoso, onde a companhia marcará presença.

