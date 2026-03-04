Póvoa de Santarém recebe oficinas artísticas gratuitas para crianças e jovens

A localidade da Póvoa de Santarém vai acolher, a partir de 7 de Março, o projecto “Pillowfort”, um conjunto de oficinas de artes plásticas gratuitas dirigidas a crianças e jovens. A iniciativa decorre na Casa da Pedra e prolonga-se, com sessões mensais, até Agosto de 2026.

O projecto foi um dos vencedores da iniciativa Artemrede JAM! (Jovens + Artes = Mudança) e é liderado por um grupo de jovens locais, com o objectivo de dinamizar a oferta cultural na União de Freguesias de Póvoa de Santarém, Achete e Azoia de Baixo. A proposta passa por criar um espaço criativo que estimule o convívio comunitário e a expressão artística, funcionando as oficinas em regime de porta aberta, entre as 10h00 e as 18h00, sempre a um sábado por mês. Mais do que promover a aprendizagem das artes plásticas, o “Pillowfort” pretende ser um ponto de encontro intergeracional onde é possível "criar livremente ou simplesmente conviver num ambiente inspirador".

As sessões estão agendadas para os dias 7 e 28 de Março, 25 de Abril, 30 de Maio, 27 de Junho, 25 de Julho e 29 de Agosto. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia, contando o projecto com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, da Artemrede, da Junta de Freguesia da Póvoa de Santarém e do Município de Santarém.