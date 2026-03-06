uma parceria com o Jornal Expresso
06/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 06-03-2026 11:46

Constância assinala Dia da Mulher com percurso sobre espaços femininos

Constância celebra o Dia Internacional da Mulher com a realização do percurso histórico “Antes de Abril – Espaços Femininos de Constância”, uma iniciativa que pretende dar a conhecer o papel e as vivências das mulheres na vila antes da revolução de 1974.

Constância celebra no domingo, 8 de Março, o Dia Internacional da Mulher com um percurso histórico, “Antes de Abril – Espaços Femininos de Constância”, promovido pelo município, através do Museu dos Rios e das Artes Marítimas, com o apoio da Equipa para a Igualdade na Vida Local.
O ponto de encontro está marcado para as 10h00 no Museu dos Rios e das Artes Marítimas, local de partida deste percurso histórico que pretende assinalar a data e promover a reflexão sobre a evolução do papel das mulheres na sociedade. O percurso propõe uma viagem pela história local a partir dos espaços e das actividades tradicionalmente associadas às mulheres.
Durante a iniciativa serão abordados temas como os partos em casa e o papel do médico da terra, bem como várias profissões desempenhadas por mulheres, entre elas lavadeiras, aguadeiras, vendedoras, artesãs de redes de pesca e de bonequinhas de Constância e criadas de servir. O acesso à educação, as escolas femininas, os bailes e a vida das mulheres solteiras e casadas são outros aspectos que integram este percurso, que procura retratar a realidade feminina no concelho antes da conquista de vários direitos sociais e políticos.

