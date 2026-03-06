Cultura | 06-03-2026 11:43
Exposição de pintura de Fernanda Narciso em Santarém
foto ilustrativa
A inauguração decorre esta sexta-feira, 6 de Março, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas, no centro histórico de Santarém.
O Centro Cultural Regional de Santarém vai receber uma exposição de pintura da artista escalabitana Fernanda Narciso. A inauguração decorre esta sexta-feira, 6 de Março, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas, no centro histórico de Santarém. A exposição “Encontramo-nos ao sol” vai estar em exibição até 28 de Março.
