uma parceria com o Jornal Expresso
06/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 06-03-2026 11:43

Exposição de pintura de Fernanda Narciso em Santarém

pintor pintura tintas telas
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A inauguração decorre esta sexta-feira, 6 de Março, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas, no centro histórico de Santarém.

O Centro Cultural Regional de Santarém vai receber uma exposição de pintura da artista escalabitana Fernanda Narciso. A inauguração decorre esta sexta-feira, 6 de Março, pelas 18h00, no Fórum Actor Mário Viegas, no centro histórico de Santarém. A exposição “Encontramo-nos ao sol” vai estar em exibição até 28 de Março.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região