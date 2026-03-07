Teatro de Ourém regressa em força com Shakespeare, concertos e lotações esgotadas

O Teatro Municipal de Ourém retoma em Março a sua programação cultural regular, depois de várias semanas em que funcionou como espaço de apoio à comunidade durante o período de calamidade provocado pela depressão Kristin. O edifício escapou à destruição causada pelo mau tempo, mas suspendeu a actividade artística para acolher munícipes que necessitavam de um local para teletrabalho, acesso à electricidade e Internet. Com o concelho a regressar progressivamente à normalidade, o teatro volta agora a cumprir a sua missão cultural. “É com perseverança e consciência da valia da atividade do Teatro Municipal de Ourém (TMO) para a comunidade, que estamos de regresso em Março com novas propostas artísticas, que mais uma vez refletem o ecletismo e a excelência do TMO”, refere a autarquia em comunicado.

O arranque da programação tem a marca do colectivo Teatro Praga, que promove, a 2 de Março, a formação “To be Shakespeare or not to be Shakespeare: That’s the question”, dirigida a professores, educadores e artistas interessados em novas abordagens às obras clássicas junto dos mais novos. No dia seguinte, 3 de Março, sobe ao palco “MacBad”, espectáculo inspirado nas obras de William Shakespeare e pensado para o público escolar. A 7 de Março, o TMO recebe as cantoras Inês Marques Lucas e April Marmara para um concerto que promete cruzar êxitos e temas mais recentes. O Grupo de Teatro Idade Maior do TMO estreia, a 13 de Março, “Lunário Perpétuo - Almanaque Teatral”, a partir de texto de Jorge Louraço, com encenação de Eduardo Dias. Nos dias 15 e 16 de Março, “Chão de meninos”, criação da coreógrafa Madalena Victorino, cruza música e dança num espectáculo pensado para famílias.

Um dos momentos mais aguardados do mês é “Catarina e a beleza de matar fascistas”, do encenador Tiago Rodrigues, em cena a 20 e 21 de Março, com as duas sessões já esgotadas. O mês encerra com a quinta edição do Encontro Internacional de Dança Adagio, entre 28 e 31 de Março, reforçando a aposta do município na dança contemporânea e na dimensão internacional da programação.

Cinema no feminino

Ao longo das cinco terças-feiras de Março, o TMO acolhe mais uma edição do Cineclube Albardeira, sob o tema “Mas que as há, há!”, evocando o Dia Internacional da Mulher. O ciclo destaca filmes que dão protagonismo a personagens femininas cáusticas e a mulheres que fogem ao arquétipo tradicional.

Depois de semanas em que foi abrigo, o Teatro Municipal de Ourém volta a ser palco. Março marca não apenas o regresso da programação, mas também um sinal claro de recuperação cultural e comunitária no concelho.