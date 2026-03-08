uma parceria com o Jornal Expresso
Cultura | 08-03-2026 10:00

Carlos Moisés distinguido pelos rotários de Tomar

FOTO DR
Vocalista da banda Quinta do Bill recebeu o prémio Profissional do Ano do Rotary Club de Tomar, pelo seu contributo para a música portuguesa e o papel relevante que tem desempenhado na projecção cultural da região.

Carlos Moisés, vocalista da banda Quinta do Bill, foi recentemente distinguido como Profissional do Ano, pelo Rotary Club de Tomar. Uma distinção que reconhece e enaltece o “notável percurso artístico” do cantor e músico, o seu “contributo para a música portuguesa e o papel relevante que tem desempenhado na projecção cultural da região”.
"Falar de Carlos Moisés é falar de autenticidade. É falar de alguém que nunca se afastou das suas raízes, que transformou a música numa ponte entre gerações e soube honrar a tradição sem deixar de inovar. A sua voz tornou-se um símbolo de portugalidade, de emoção e de histórias contadas com verdade. Ao longo de quatro décadas, a Quinta do Bill construiu um percurso ímpar na música portuguesa. São canções que nos fazem cantar em uníssono, recordar e sentir. Carlos Moisés não é apenas um artista. É um embaixador cultural. Alguém que leva o nome da nossa terra mais longe, que honra as suas origens e contribui para a afirmação da cultura portuguesa dentro e fora de portas”, disse, durante a cerimónia de entrega da distinção, a presidente do Rotary Club Tomar, Maria Celeste Sousa.

