Entroncamento lança “Literacia de Protecção Civil” nas escolas

A Câmara do Entroncamento, através do Serviço Municipal de Protecção Civil e em parceria com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, deu início ao programa “Literacia de Protecção Civil”, no âmbito das comemorações do Mês da Proteção Civil. A iniciativa é dirigida à comunidade escolar e pretende reforçar a cultura de segurança, prevenção e autoproteção junto dos mais jovens.

As acções de sensibilização destinam-se a turmas do 4º ao 11º ano. Ao longo das próximas semanas cerca de mil alunos deverão ser abrangidos. Durante as sessões, os estudantes irão aprender sobre o papel da Protecção Civil e receber instruções sobre medidas de autoprotecção e preparação para situações de emergência, incluindo a elaboração de um kit de emergência.

Com este programa, o Serviço Municipal de Protecção Civil pretende formar cidadãos mais informados e conscientes, capazes de agir prontamente em casos de emergências. A acção faz parte do conjunto de iniciativas promovidas pelo município ao longo do mês de Março, que têm como objectivo reforçar o compromisso da autarquia para com a prevenção, sensibilização e capacitação da população.