uma parceria com o Jornal Expresso
08/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 08-03-2026 07:00

Entroncamento lança “Literacia de Protecção Civil” nas escolas

Entroncamento lança “Literacia de Protecção Civil” nas escolas
Foto CM Entroncamento
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa visa sensibilizar cerca de mil alunos para a segurança, prevenção e autoprotecção.

A Câmara do Entroncamento, através do Serviço Municipal de Protecção Civil e em parceria com o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, deu início ao programa “Literacia de Protecção Civil”, no âmbito das comemorações do Mês da Proteção Civil. A iniciativa é dirigida à comunidade escolar e pretende reforçar a cultura de segurança, prevenção e autoproteção junto dos mais jovens.
As acções de sensibilização destinam-se a turmas do 4º ao 11º ano. Ao longo das próximas semanas cerca de mil alunos deverão ser abrangidos. Durante as sessões, os estudantes irão aprender sobre o papel da Protecção Civil e receber instruções sobre medidas de autoprotecção e preparação para situações de emergência, incluindo a elaboração de um kit de emergência.
Com este programa, o Serviço Municipal de Protecção Civil pretende formar cidadãos mais informados e conscientes, capazes de agir prontamente em casos de emergências. A acção faz parte do conjunto de iniciativas promovidas pelo município ao longo do mês de Março, que têm como objectivo reforçar o compromisso da autarquia para com a prevenção, sensibilização e capacitação da população.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1760
    04-03-2026
    Capa Vale Tejo
    04-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região