Escola de toureio José Falcão de VFX tem novo presidente

Miguel Falcão, sobrinho de José Falcão, é o novo presidente da escola de toureio José Falcão de Vila Franca de Xira. Miguel Falcão sucede a António José Inácio no cargo.

A nova direcção é constituída também pelos seguintes membros: tesoureiro: José Guerreiro; Secretário: José Pereira; Director: José Manuel Rainho. Continuam como professores o Maestro Victor Mendes e o matador António João Ferreira.

O moço de espadas é Carlos Plácido.