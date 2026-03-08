Cultura | 08-03-2026 10:03
Escola de toureio José Falcão de VFX tem novo presidente
Foto Escola de Toureio José Falcão
Miguel Falcão, sobrinho do maestro José Falcão, é o novo presidente e sucede a António José Inácio.
Miguel Falcão, sobrinho de José Falcão, é o novo presidente da escola de toureio José Falcão de Vila Franca de Xira. Miguel Falcão sucede a António José Inácio no cargo.
A nova direcção é constituída também pelos seguintes membros: tesoureiro: José Guerreiro; Secretário: José Pereira; Director: José Manuel Rainho. Continuam como professores o Maestro Victor Mendes e o matador António João Ferreira.
O moço de espadas é Carlos Plácido.
