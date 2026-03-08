Núcleo artístico dedicado ao teatro nasce em Santarém

A A-Se.te, oficialmente fundada a 4 de Março de 2026, em Santarém, é um núcleo artístico direccionado à formação e desenvolvimento de jovens com interesse no teatro. Criado por Tomás Martins, o projecto tem como objectivo oferecer uma base sólida de formação artística, ajudando jovens a desenvolver competências de interpretação, movimento e expressão em palco.

A academia funciona nas instalações da Sociedade Recreativa Operária de Santarém, num ambiente estruturado que combina aulas teóricas e práticas de movimento e interpretação, de modo a preparar os alunos para pequenas apresentações e, futuramente, para produções originais e espectáculos de maior dimensão.

A A-Se.te pretende afirmar-se como uma referência regional na formação artística, participando activamente de agendas culturais e desenvolvendo diferentes criações. A geração de alunos terá um acompanhamento personalizado, avaliações informais e acompanhamento dos pais, de maneira a garantir crescimento na compreensão do teatro e entrega de performances de qualidade.