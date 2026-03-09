Cultura | 09-03-2026 18:00
Baile da Pinha na Romeira com música dos Cristais da Noite
FOTO DR
A Sociedade Recreativa da Romeira, no concelho de Santarém, organiza no sábado, 14 de Março, o tradicional Baile da Pinha, com prémios para o rei e a rainha da noite.
A Sociedade Recreativa da Romeira, no concelho de Santarém, organiza no sábado, 14 de Março, o tradicional Baile da Pinha, com prémios para o rei e a rainha da noite. A música vai estar a cargo da banda Cristais da Noite, de Vila Franca de Xira.
Os Cristais da Noite são uma banda de baile com mais de 15 anos no activo e várias participações em programas de televisão ao longo do seu percurso. Conta com um repertório diversificado, interpretando temas de vários artistas portugueses, brasileiros e africanos e também músicas originais.
