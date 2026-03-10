Alcorriol lançou cantigas tradicionais e documentário com sala cheia no Teatro Virgínia

Espectáculo decorreu perante uma sala quase lotada, com apresentação de Catarina Furtado e participação do Grupo de Cantares As Meninas do Alcorriol e de professores e alunos da Escola de Música da Banda Operária Torrejana.

O Teatro Virgínia acolheu na sexta-feira, 6 de Março, um espectáculo de homenagem à memória, à música e à identidade cultural de Alcorriol num momento marcado pelo lançamento de cantigas tradicionais gravadas em estúdio e pela apresentação de um mini documentário dedicado à aldeia do concelho de Torres Novas e às suas pessoas.

O evento decorreu perante uma sala quase lotada, confirmando o forte interesse do público por uma iniciativa centrada na valorização do património imaterial local e na projecção de expressões culturais profundamente enraizadas no território. As cantigas agora lançadas, bem como o mini documentário apresentado podem ser vistos no novo canal de YouTube da aldeia.

O programa integrou diversos momentos musicais, nos quais as Meninas do Alcorriol foram acompanhadas por uma banda composta por professores e alunos da Escola de Música da Banda Operária Torrejana, numa colaboração artística que reforçou a qualidade do espectáculo e o seu carácter comunitário, intergeracional e simbólico.

A apresentação esteve a cargo de Catarina Furtado, apresentadora de televisão e activista dos direitos das mulheres, cuja presença conferiu particular relevo à iniciativa e contribuiu para sublinhar a importância cultural, social e humana do projecto.

A sessão ficou também marcada por um momento de especial significado para a Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol, com a celebração da atribuição, pela primeira vez, do estatuto de sócia honorária a Marta Bastos Santos, coordenadora do programa de voluntariado da EDP, em reconhecimento pelo seu amor à aldeia e por tudo quanto ela e os seus colegas voluntários têm dado ao Alcorriol ao longo dos últimos anos.

Esta apresentação pública representou um momento especialmente significativo no percurso de recolha, preservação e divulgação das cantigas e memórias de Alcorriol, afirmando a cultura local como elemento vivo de identidade, coesão e transmissão entre gerações, agora também com nova presença em plataformas digitais.

A Associação Cultural e Recreativa de Alcorriol (ACRA) agradece de forma muito sentida a todos os que tornaram possível este momento, em particular às Meninas do Alcorriol, à Catarina Furtado, à Escola de Música da Banda Operária Torrejana, aos seus professores e alunos, à equipa do Teatro Virgínia, ao Município de Torres Novas e a todos os parceiros, amigos e espectadores que se associaram a esta celebração da aldeia, da sua memória e da sua cultura.