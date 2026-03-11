Constância promove Concurso Literário Alexandre O’Neill

Iniciativa visa valorizar e divulgar um dos grandes nomes da literatura portuguesa, a sua relação com a Biblioteca Municipal e com a vila de Constância e ainda, fomentar e consolidar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística.

A Câmara de Constância promove a 12.ª edição do Concurso Literário Alexandre O’Neill - tema livre, que decorre entre os dias 9 de Março e 30 de Setembro. A iniciativa, organizada através da Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, pretende homenagear o poeta, reforçando a ligação do escritor à biblioteca e à vila de Constância. O concurso tem como objectivo incentivar hábitos de leitura, de escrita e de criação artística na comunidade e desafia à apresentação de trabalhos inéditos por parte dos alunos do ensino básico e secundário e da comunidade leitora em geral.

Os participantes serão divididos em quatros escalões, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário e comunidade adulta, com idade igual ou superior a 18 anos. Os trabalhos serão avaliados por um júri constituído por um representante do Agrupamento de Escolas, um representante da Câmara de Constância e um representante da Associação Casa-Memória de Camões. As normas de participação do Concurso Literário Alexandre O’Neill estarão disponíveis ao público na Biblioteca Municipal e Bibliotecas Escolares do concelho e nos portais do município de Constância e da Rede de Bibliotecas.