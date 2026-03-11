uma parceria com o Jornal Expresso
11/03/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Cultura | 11-03-2026 18:00

Mostra de Peixe do Rio regressa a Vila Nova da Barquinha

prato peixe do rio fataça tradicional
foto ilustrativa
A III Mostra de Peixe do Rio decorre de 15 de Março e 19 de Abril em Vila Nova da Barquinha, convidando residentes e visitantes a descobrir pratos tradicionais confeccionados com espécies dos rios Nabão, Zêzere e Tejo.

Vila Nova da Barquinha volta a receber mais uma edição da Mostra de Peixe do Rio, entre os dias 15 de Março e 19 de Abril, onde serão confeccionados diversos pratos tradicionais com espécies dos rios Nabão, Zêzere e Tejo. A iniciativa, promovida pela Câmara de Vila Nova da Barquinha em parceria com restaurantes locais, pretende valorizar a gastronomia ribeirinha e reforçar a atractividade turística do concelho.
Depois do sucesso das edições anteriores, o evento volta a colocar em destaque o peixe do rio como elemento identitário da cultura local, enquanto dinamiza a restauração e a economia do território. Durante mais de um mês, os restaurantes aderentes apresentam ementas especiais dedicadas a este produto tradicional. Participam nesta edição os estabelecimentos Restaurante Almourol, Restaurante Loreto, Restaurante Ribeirinho, Restaurante Stop, Tasquinha da Adélia e Restaurante Trindade.
Ao longo da mostra, os clientes poderão provar especialidades como sável frito com açorda de ovas, enguias fritas, fritada de peixe do rio, fataça frita, lúcio com molho de coentros, arroz de lampreia e ensopado de enguias. Entre as propostas constam ainda pratos como torricado de enguia fumada, pataniscas do rio, lombinhos do rio com batatinha de rebolão, achigã com migas de espargos, massada de lagostins com lombos de fataça ou ceviche de fataça, numa combinação entre tradição e criatividade gastronómica.

