Caminhada da Mulher em Aveiras de Cima

O Programa de Atividade Física para Todos (PAFT) vai dinamizar, no próximo domingo, 15 de Março, a Caminhada da Mulher na freguesia de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja. A iniciativa vai marcar um momento especial de convívio, de saúde e de celebração. O encontro está marcado para as 09h00, na Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, e conta com um percurso, em caminhada, de 12 quilómetros de dificuldade técnica média.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade, com inscrição prévia necessária online até dia 12 de Março, quinta-feira, ou presencialmente no próprio dia e local da actividade. A organização aconselha todos os participantes a levarem água e roupa desportiva confortável e adequada.

A iniciativa está integrada no programa PAFT Fins de Semana, que tem como objectivo dar a possibilidade à população de praticar uma actividade física sem compromisso regular e de forma gratuita, incentivando a prática desportiva como fator de promoção da saúde e qualidade de vida e ainda sensibilizar a população para os benefícios do exercício físico regular. Este programa realiza-se quinzenalmente, aos domingos, e vai percorrendo todas as freguesias do concelho de Azambuja.