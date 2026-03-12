Gaya de Medeiros em residência artística no Teatro Sá da Bandeira

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai acolher entre 4 e 8 de Maio uma residência artística da coreógrafa e intérprete brasileira Gaya de Medeiros, que assinala o arranque da criação de “Boba da Corte”, espectáculo com estreia prevista para 2027. A iniciativa integra a programação dos próximos meses do teatro, que cruza música, teatro, dança e cinema, e reforça a aposta do TSB em projectos de criação contemporânea com ligação à comunidade.

A residência corresponde à primeira etapa de um projecto de coprodução desenvolvido pela Artemrede, em parceria com o Teatro Sá da Bandeira e vários municípios das regiões de Lisboa e Médio Tejo. Durante essa semana vão decorrer duas actividades abertas à participação local: uma oficina de corpo e dança, de 4 a 7 de Maio, dirigida ao público e a artistas da região, e a oficina culinária “Pão Pão Queijo Queijo”, marcada para 8 de Maio, que junta a preparação de pães de queijo a um momento de conversa e partilha. Desta residência sairá também uma oportunidade de acompanhamento artístico prolongado. Um dos participantes será escolhido para receber mentoria directa de Gaya de Medeiros durante um ano, num percurso que culminará na criação de um espectáculo performativo de curta duração, a apresentar no TSB em 2027. O projecto inclui ainda acções de mediação comunitária em vários municípios, entre Maio de 2026 e Maio de 2027, nomeadamente em Abrantes, Alcanena, Almada, Barreiro, Lisboa, Palmela e Sesimbra.

Depois de um primeiro trimestre centrado “na comunidade, no amor e no feminino”, o Teatro Sá da Bandeira apresenta agora uma programação que revisita a história recente de Portugal e cruza diferentes linguagens artísticas contemporâneas. O segundo trimestre arranca a 10 de Abril com Mário Laginha e Pedro Burmester, segue no dia 11 com B Fachada a interpretar José Afonso, recebe a 17 de Abril o teatro documental “Portugal não é um país pequeno” e termina esse mês com um concerto de Capicua. Em Maio, além da residência de Gaya de Medeiros, o teatro recebe ainda “Gate 57”, um concerto de emmy Curl e o 19.º Festival Internacional de Cinema de Santarém.

