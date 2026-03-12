Tertúlia de poesia em Constância na Casa Memória de Camões

Tertúlia de poesia já é uma tradição em Constância e o dia 21 de Março vai ser especial por ser o Dia Mundial da Poesia.

Em Constância há um grupo que se reúne regularmente para festejar a poesia e a música associada aos poemas. Com o aproximar do Dia Mundial da Poesia, está lançado mais um desafio para quem já é frequentador habitual e para todos os que gostam de livros e da partilha, particularmente de poesia.

O texto mobilizador da organização é um convite em forma de poema. “No próximo dia 21 de Março, na nossa Casa Memória de Camões, vamos associar-nos aos desígnios da UNESCO para comemorar a poesia como a expressão mais elevada da nossa humanidade e, neste tempo tão difícil para o mundo, fazer da poesia um catalisador para o diálogo e para a paz. Queremos partilhar esses momentos consigo. Traga um poema e partilhe-o connosco. E, como também escreveu uma vez um poeta, traga um amigo também.”