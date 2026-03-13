Cultura | 13-03-2026 21:00
Concerto solidário em Santarém para apoiar população afectada pelas cheias
foto ilustrativa
O Conservatório de Música de Santarém vai organizar no dia 25 de Março, no Convento de São Francisco, pelas 18h30, um concerto solidário que tem como mote “Quando o Tejo sobe, Santarém une-se”.
O Conservatório de Música de Santarém vai organizar no dia 25 de Março, no Convento de São Francisco, pelas 18h30, um concerto solidário que tem como mote “Quando o Tejo sobe, Santarém une-se”. A receita do espectáculo reverte integralmente para apoio à população afectada pelas recentes cheias.
“Este será um momento cultural de grande significado comunitário, envolvendo alunos, professores e a sociedade civil, num gesto colectivo de responsabilidade e solidariedade. Acreditamos que, em momentos como este, a força da comunidade faz a diferença”, salienta a organização do evento.
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