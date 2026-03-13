Politécnico de Tomar assinala Dia Mundial da Felicidade com workshop

O encontro pretende lançar o debate sobre a importância do bem‑estar, da felicidade e da qualidade de vida no contexto laboral

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai assinalar o Dia Mundial da Felicidade com um workshop dedicado à Felicidade Organizacional, no dia 20 de Março, entre as 09h30 e as 11h30, no Auditório Dra. Maria do Rosário Mendes Godinho Baeta Neves, no campus de Tomar. O encontro pretende lançar o debate sobre a importância do bem‑estar, da felicidade e da qualidade de vida no contexto laboral — temas que têm vindo a ganhar peso nas estratégias de gestão de pessoas e na construção de culturas organizacionais mais sustentáveis.

O painel reúne várias especialistas da área:

Ana Virgolino, coordenadora do Mestrado em Gestão de Recursos Humanos do IPT; Paula Delgado, mentora e consultora em felicidade, bem‑estar e gestão da mudança;

Zita Freire, CEO do Mosteiro do Leitão e Ausenda Oliveira, presidente da Comissão Técnica 219 – Bem‑Estar e Felicidade Organizacional. A moderação ficará a cargo de Catarina Morgado, responsável pelo Gabinete da Qualidade e Sustentabilidade do IPT.

A sessão abrirá com intervenções de Natércia Santos, vice‑presidente do Politécnico de Tomar, e de Liliana Nobre, responsável pelo Sistema de Gestão da Conciliação da instituição.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória através do formulário online disponível em https://t.ly/p7aEM. Os participantes terão direito a certificado.

Com esta iniciativa, o Politécnico de Tomar reforça a aposta em ambientes de trabalho mais saudáveis e centrados nas pessoas, alinhando‑se com as tendências actuais de valorização do capital humano e da sustentabilidade organizacional.

