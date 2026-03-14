Biblioteca Itinerante de Azambuja distribuiu mais de dois mil livros em 2025

Carrinha transformada numa biblioteca móvel distribuiu 2.400 livros a leitores do concelho de Azambuja. Serviço tem como objectivo facilitar o acesso à literatura e cultura aos que vivem mais isolados.

A Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja (BICA) fez 2.400 empréstimos de livros no ano de 2025, sendo que perto de mil destes empréstimos ocorreram junto de instituições do concelho, nomeadamente a Cerci Flor da Vida, jardins de infância e escolas do primeiro ciclo.

Em circulação desde 2019, a BICA está instalada numa carrinha que percorre as freguesias do concelho com o objectivo de chegar a todas as pessoas com mobilidade reduzida, sem meios de transporte ou que vivam mais isoladas, facilitando o acesso à cultura através da leitura. As viagens são feitas quinzenalmente e sem custos para os leitores, com possibilidade de entrega ao domicílio todas as terças e quintas-feiras.

Este serviço transporta consigo uma selecção variada de livros e pode, ainda, receber pedidos específicos para a próxima deslocação. Os utilizadores podem inscrever-se na hora e aceder aos empréstimos imediatamente. Está ainda disponível um catálogo online.

