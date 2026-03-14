Caminhada na Serra de Ota assinala Dia Internacional das Florestas

Para assinalar o Dia Internacional das Florestas e o Dia Mundial da Árvore, vai realizar-se no concelho de Alenquer uma caminhada interpretativa pela Serra de Ota, promovendo o contacto com a natureza e a valorização da biodiversidade.

A iniciativa decorre no dia 21 de Março e propõe um percurso pedestre de cerca de cinco quilómetros pela serra. O ponto de encontro está marcado para as 9h00, no Centro de Interpretação Ambiental do Monumento Natural Local do Canhão Cársico de Ota, local de partida da actividade.

A caminhada pretende sensibilizar os participantes para a importância da preservação das florestas e do património natural do concelho, proporcionando simultaneamente um momento de convívio ao ar livre.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 19 de Março.