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Cultura | 14-03-2026 12:00

Caminhada na Serra de Ota assinala Dia Internacional das Florestas

caminhada
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A caminhada realiza-se a 21 de Março, data em que se assinala o Dia Internacional das Florestas e o Dia Mundial da Árvore.

Para assinalar o Dia Internacional das Florestas e o Dia Mundial da Árvore, vai realizar-se no concelho de Alenquer uma caminhada interpretativa pela Serra de Ota, promovendo o contacto com a natureza e a valorização da biodiversidade.
A iniciativa decorre no dia 21 de Março e propõe um percurso pedestre de cerca de cinco quilómetros pela serra. O ponto de encontro está marcado para as 9h00, no Centro de Interpretação Ambiental do Monumento Natural Local do Canhão Cársico de Ota, local de partida da actividade.
A caminhada pretende sensibilizar os participantes para a importância da preservação das florestas e do património natural do concelho, proporcionando simultaneamente um momento de convívio ao ar livre.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 19 de Março.

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