Sardoal recebe os Shout! no Centro Cultural Gil Vicente

Grupo Shout! Irá atuar no dia 28 de Março às 21h30 no Centro Cultural Gil Vicente no Sardoal, num concerto especial que assinala os 30 anos de carreira do grupo.

O grupo de gospel Shout vai atuar no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, com um concerto especial que celebra os seus 30 anos de carreira, no dia 28 de Março às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Centro Cultural Gil Vicente e na Ticketline. Fundado em Maio de 1995 para acompanhar Sara Tavares e formado por 12 cantores, os Shout! são o primeiro grupo gospel português. As influências do gospel tradicional estão bastante presentes no trabalho dos Shout!, contudo, o grupo mistura outros estilos, como o funk, o soul e até mesmo o pop, de modo a criar uma sonoridade única e inovadora.

O grupo, que celebra 30 anos de carreira, tem participado em diversos projectos de renome, tanto a nível nacional como internacional. Em 2023 receberam um convite especial de uma artista internacionalmente conhecida como Rainha do Gospel e Soul, Queen E. Marrow, que consolidou o grupo como uma referência musical em Portugal.

O espectáculo está integrado no programa cultural da Semana Santa de Sardoal e conta com o financiamento da Direção-Geral das Artes, ao abrigo do Apoio à Programação da RTCP, rede de equipamentos da qual o Centro Cultural Gil Vicente faz parte desde 2021.