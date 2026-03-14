uma parceria com o Jornal Expresso
14/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 14-03-2026 10:00

Sardoal recebe os Shout! no Centro Cultural Gil Vicente

danca musica electronica
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Grupo Shout! Irá atuar no dia 28 de Março às 21h30 no Centro Cultural Gil Vicente no Sardoal, num concerto especial que assinala os 30 anos de carreira do grupo.

O grupo de gospel Shout vai atuar no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, com um concerto especial que celebra os seus 30 anos de carreira, no dia 28 de Março às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Centro Cultural Gil Vicente e na Ticketline. Fundado em Maio de 1995 para acompanhar Sara Tavares e formado por 12 cantores, os Shout! são o primeiro grupo gospel português. As influências do gospel tradicional estão bastante presentes no trabalho dos Shout!, contudo, o grupo mistura outros estilos, como o funk, o soul e até mesmo o pop, de modo a criar uma sonoridade única e inovadora.
O grupo, que celebra 30 anos de carreira, tem participado em diversos projectos de renome, tanto a nível nacional como internacional. Em 2023 receberam um convite especial de uma artista internacionalmente conhecida como Rainha do Gospel e Soul, Queen E. Marrow, que consolidou o grupo como uma referência musical em Portugal.
O espectáculo está integrado no programa cultural da Semana Santa de Sardoal e conta com o financiamento da Direção-Geral das Artes, ao abrigo do Apoio à Programação da RTCP, rede de equipamentos da qual o Centro Cultural Gil Vicente faz parte desde 2021.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região