Alcanena recebe exposição de Poesia Visual

Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira recebe a inauguração da exposição de Poesia Visual "Experimentalismos" de Armando Macatrão no dia 21 de Março às 17h00.

A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, no concelho de Alcanena, vai inaugurar no dia 21 de Março, sábado, às 17h00, a exposição de Poesia Visual "Experimentalismos" do artista Armando Macatrão.