Cultura | 15-03-2026 10:00
Alcanena recebe exposição de Poesia Visual
foto ilustrativa
Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira recebe a inauguração da exposição de Poesia Visual "Experimentalismos" de Armando Macatrão no dia 21 de Março às 17h00.
A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, no concelho de Alcanena, vai inaugurar no dia 21 de Março, sábado, às 17h00, a exposição de Poesia Visual "Experimentalismos" do artista Armando Macatrão.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1761
11-03-2026
Capa Vale Tejo
11-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região