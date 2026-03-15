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Cultura | 15-03-2026 10:00

Alcanena recebe exposição de Poesia Visual

poesia literatura livro
foto ilustrativa
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Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira recebe a inauguração da exposição de Poesia Visual "Experimentalismos" de Armando Macatrão no dia 21 de Março às 17h00.

A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, no concelho de Alcanena, vai inaugurar no dia 21 de Março, sábado, às 17h00, a exposição de Poesia Visual "Experimentalismos" do artista Armando Macatrão.

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