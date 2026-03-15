Santarém assinalou tomada da cidade aos mouros

Santarém assinalou este domingo, 15 de Março, os 879 anos da tomada da cidade aos mouros por parte das tropas de D. Afonso Henriques, em 1147. A Câmara de Santarém realizou uma cerimónia no Jardim das Portas do Sol, com a deposição de flores junto à estátua do primeiro rei de Portugal e o hastear das bandeiras de Portugal e do Município.

No seu discurso, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, destacou o simbolismo da data, evocando Santarém como “povoação principalíssima do Reino de Portugal”, e reafirmou a ambição do executivo municipal em “tornar Santarém uma das principais capitais de distrito do país”. A cerimónia contou com a Banda Filarmónica de Alcanede e uma recriação histórica promovida pelo Sítio Medieval de Pernes que constituiu uma homenagem viva à memória colectiva da cidade