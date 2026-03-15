uma parceria com o Jornal Expresso
15/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 15-03-2026 16:56

Santarém assinalou tomada da cidade aos mouros

Santarém assinalou tomada da cidade aos mouros
FOTO – Facebook Emanuel Campos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Santarém assinalou este domingo, 15 de Março, os 879 anos da tomada da cidade aos mouros por parte das tropas de D. Afonso Henriques, em 1147.

Santarém assinalou este domingo, 15 de Março, os 879 anos da tomada da cidade aos mouros por parte das tropas de D. Afonso Henriques, em 1147. A Câmara de Santarém realizou uma cerimónia no Jardim das Portas do Sol, com a deposição de flores junto à estátua do primeiro rei de Portugal e o hastear das bandeiras de Portugal e do Município.
No seu discurso, o vice-presidente da Câmara de Santarém, Emanuel Campos, destacou o simbolismo da data, evocando Santarém como “povoação principalíssima do Reino de Portugal”, e reafirmou a ambição do executivo municipal em “tornar Santarém uma das principais capitais de distrito do país”. A cerimónia contou com a Banda Filarmónica de Alcanede e uma recriação histórica promovida pelo Sítio Medieval de Pernes que constituiu uma homenagem viva à memória colectiva da cidade

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região