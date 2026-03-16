uma parceria com o Jornal Expresso
16/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 16-03-2026 07:00

Câmara de Alenquer atribui apoio para obras no Centro de Instrução Musical de Cabanas do Chão

pauta musical ensino musica
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A verba destina-se à pintura e reparação das paredes do pavilhão e da sede da colectividade, com o objectivo de melhorar as condições do espaço utilizado pela população.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 5.500 euros ao Centro de Instrução Musical e Recreio de Cabanas do Chão. A verba destina-se à pintura e reparação das paredes do pavilhão e do edifício sede da colectividade.
A colectividade tem desempenhado um papel relevante na dinamização cultural e formativa da freguesia, sobretudo junto dos jovens, refere a proposta. A intervenção pretende valorizar o património da associação e contribuir para a melhoria das infra-estruturas que servem a população.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região