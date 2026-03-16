Cultura | 16-03-2026 07:00
Câmara de Alenquer atribui apoio para obras no Centro de Instrução Musical de Cabanas do Chão
foto ilustrativa
A verba destina-se à pintura e reparação das paredes do pavilhão e da sede da colectividade, com o objectivo de melhorar as condições do espaço utilizado pela população.
A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de um apoio financeiro de 5.500 euros ao Centro de Instrução Musical e Recreio de Cabanas do Chão. A verba destina-se à pintura e reparação das paredes do pavilhão e do edifício sede da colectividade.
A colectividade tem desempenhado um papel relevante na dinamização cultural e formativa da freguesia, sobretudo junto dos jovens, refere a proposta. A intervenção pretende valorizar o património da associação e contribuir para a melhoria das infra-estruturas que servem a população.
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