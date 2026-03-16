Cultura | 16-03-2026 10:00
Casa do Povo de Arcena promove Baile da Pinha e Noite de Fado
foto ilustrativa
Iniciativas culturais realizam-se na sede da colectividade e contam com música, petiscos e convívio.
A Casa do Povo de Arcena vai realizar o tradicional Baile da Pinha no próximo dia 28 de Março, na sua sede. A partir das 21h30 tem início o baile, que contará com animação musical da Banda Órbita, com repertório de música portuguesa.
Já a famosa Noite de Fado realiza-se no dia 11 de Abril, a partir das 21h00. Sobem ao palco 11 fadistas, além de um fadista mistério, acompanhados na guitarra portuguesa por José Paiva e na guitarra clássica por António Oliveira.
A apresentação da noite estará a cargo de Fernando Gomes e as reservas podem ser feitas na loja “Luísa Rações” ou através do número 962 743 946.
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