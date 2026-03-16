uma parceria com o Jornal Expresso
16/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 16-03-2026 10:00

Casa do Povo de Arcena promove Baile da Pinha e Noite de Fado

danca musica electronica
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativas culturais realizam-se na sede da colectividade e contam com música, petiscos e convívio.

A Casa do Povo de Arcena vai realizar o tradicional Baile da Pinha no próximo dia 28 de Março, na sua sede. A partir das 21h30 tem início o baile, que contará com animação musical da Banda Órbita, com repertório de música portuguesa.
Já a famosa Noite de Fado realiza-se no dia 11 de Abril, a partir das 21h00. Sobem ao palco 11 fadistas, além de um fadista mistério, acompanhados na guitarra portuguesa por José Paiva e na guitarra clássica por António Oliveira.
A apresentação da noite estará a cargo de Fernando Gomes e as reservas podem ser feitas na loja “Luísa Rações” ou através do número 962 743 946.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região