Inestética estreia performance sobre violência sexual no Palácio do Sobralinho

A companhia Inestética estreia a 19 de Março, no Palácio do Sobralinho, em Vila Franca de Xira, a performance “Medusa”, criação de Alexandre Lyra Leite. A performance decorre em percurso livre e inclui seis vídeo-instalações concebidas por Alexandre Lyra Leite e uma instalação escultórica da artista Filipa Alfama. O projecto estabelece um diálogo com os músicos Philippe Trovão e Francisco Cipriano, que actuam ao vivo, criando uma experiência performativa em que imagem, escultura, som e espaço se interligam. Na base da performance está a figura mitológica de Medusa, que é simultaneamente fascinante e perturbadora: uma mulher com cabelos de serpente e um olhar capaz de petrificar mortais e semideuses. Segundo a mitologia grega, Medusa é punida por Atena após ter sido violada por Poseidon no seu templo. Esta inversão de culpa ecoa debates contemporâneos sobre violência sexual, cultura de culpabilização da vítima e desigualdade de poder. O espaço do palácio promete transformar-se num território liminar onde mito e presente se entrelaçam. A organização alerta que a performance inclui imagens que podem ferir a susceptibilidade de espectadores mais sensíveis. O espectáculo é destinado a maiores de 18 anos e estará em cena no Palácio do Sobralinho até 28 de Março, de quinta-feira a sábado, às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos online através da plataforma Artes no Palácio (www.artesnopalacio.com). O local dispõe de parque de estacionamento privativo gratuito e acesso para pessoas com mobilidade reduzida.