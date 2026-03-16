Praça de Toiros Palha Blanco celebra 125 anos com temporada taurina especial

A Praça de Toiros Palha Blanco de Vila Franca de Xira apresentou sábado, 14 de Março, a sua temporada taurina para 2026, com um programa especial que assinala os 125 anos de história daquela emblemática praça e que promete combinar tradição e inovação com aposta nas novas gerações da tauromaquia.

A temporada arranca nos dias 2 e 3 de Maio com dois eventos: o Concurso Nacional de Recortadores e o tradicional Concurso de Ganadarias, considerado um dos momentos mais característicos da praça vilafranquense. Neste concurso participarão os ferros de Oliveira Irmãos, Sommer d’Andrade, Cunhal Patrício, Vale do Sorraia, Canas Vigouroux e Fernando Palha. O cartel contará com os cavaleiros Manuel Ribeiro Telles, António Prates e Tristão Ribeiro Telles, além dos Grupo de Forcados Amadores de Santarém e do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira.

Uma das principais novidades da temporada será a realização da I Feira de Novilhadas “Semear Afición”, entre 26 e 28 de Junho, uma iniciativa dedicada à promoção e apoio a jovens valores da tauromaquia.

Durante as tradicionais festas do Colete Encarnado, no dia 5 de Julho, terá lugar a Corrida Mista. O cartel inclui o regresso às arenas do cavaleiro João Salgueiro, ao lado de João Moura Jr., com a participação do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira e do matador Borja Jiménez, triunfador da temporada espanhola de 2025. Serão lidados toiros da ganadaria Condessa de Sobral.

O encerramento da temporada decorrerá durante a Feira de Outubro de Vila Franca de Xira. No dia 4 de Outubro está marcada uma corrida mista e, a 6 de Outubro, realiza-se a tradicional terça-feira nocturna. A noite incluirá um momento simbólico de passagem de testemunho no Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, numa celebração dedicada ao forcado amador.

O programa inclui ainda o Concurso Internacional de Recortadores, agendado para 10 de Outubro. Para além dos espectáculos taurinos, a praça irá assinalar os seus 125 anos com diversas iniciativas culturais. Entre elas estão uma exposição evocativa da história da praça, o lançamento do pasodoble “Palha Blanco” pela Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense, colóquios e debates ao longo da temporada, bem como a abertura de uma nova loja online de merchandising e um novo layout de bilheteira mais prático e intuitivo. Os abonos para a temporada estarão disponíveis a partir de 15 de Março, enquanto os bilhetes individuais serão colocados à venda a partir de 1 de Abril, também através do site oficial da praça. Com esta programação comemorativa, a Praça de Toiros Palha Blanco promete celebrar 125 anos de história, reforçando simultaneamente o papel de Vila Franca de Xira como uma das capitais da tauromaquia portuguesa.

