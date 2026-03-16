Santarém recebe apresentação do livro “IA como Copiloto”

A apresentação do livro “IA como Copiloto” vai colocar a inteligência artificial no centro do debate no ISLA Santarém, no dia 24 de Março, numa sessão promovida pelo Clube de Marketing da Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) de Santarém. O encontro está marcado para as 19h00, no Auditório Professor Doutor Manuel Damásio, e pretende reunir profissionais, estudantes e interessados nas transformações que as novas tecnologias estão a introduzir nas áreas do marketing, da inovação e da gestão.

A obra, dedicada ao papel da inteligência artificial como instrumento de apoio à decisão e ao desenvolvimento estratégico das organizações, serve de ponto de partida para uma reflexão mais ampla sobre a forma como estas ferramentas estão a alterar os processos de comunicação, a análise de dados e a criatividade empresarial. A sessão insere‑se no conjunto de actividades que o Clube de Marketing da APPM Santarém tem vindo a dinamizar, com debates e encontros dedicados às tendências actuais do sector.



A sessão conta com a presença dos autores Pedro Esteves e Vasco Ribeiro, que vão também partilhar exemplos concretos de utilização da inteligência artificial no contexto profissional. Sob o mote “Como é que o teu vizinho do lado usa a IA”, a organização explica que o livro reúne contributos de profissionais portugueses de várias áreas e apresenta diferentes casos de aplicação de ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, em atividades como criação de conteúdos, análise de informação, organização do trabalho ou planeamento.



A entrada é livre, embora limitada à capacidade da sala, e a organização espera que o tema atraia participantes de várias áreas, num momento em que a inteligência artificial se afirma como um dos principais desafios e oportunidades para as empresas e instituições.

A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing foi criada em 1967, com o objectivo de afirmar a importância da profissão e da função de Marketing nos diversos sectores de atividade.