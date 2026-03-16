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Cultura | 16-03-2026 13:49

Tomaram posse os novos órgãos sociais da Sociedade União Musical Alenquerense

Tomaram posse os novos órgãos sociais da Sociedade União Musical Alenquerense
Foto: Sociedade União Musical Alenquerense
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Abel Pereira é o novo presidente da direcção da colectividade para o triénio 2026-2029.

A Sociedade União Musical Alenquerense realizou a tomada de posse dos novos órgãos sociais para o triénio 2026-2029, numa cerimónia que reuniu associados e representantes de várias entidades do concelho.
Abel Pereira assumiu funções como presidente da direcção, liderando uma equipa composta pelo vice-presidente Bruno Marques, o tesoureiro Rui Sousa e a secretária Filomena Mota. Integram ainda a direcção os vogais Miguel Carretas, José Duarte, Filipa Guimarães, Carolina Pereira e Ricardo Carvalho.
A mesa da Assembleia-Geral mantém-se inalterada, com Fernando Silva como presidente, Jorge Rodrigo como vice-presidente e Rita Carvalho como secretária. Também o Conselho Fiscal continua com a mesma composição, presidido por Rui Bento, tendo como vice-presidente José Padilha e como secretário-relator Pedro Luís.
A cerimónia contou com a presença dos associados, bem como do presidente da Assembleia Municipal de Alenquer, Luís Rema, do vice-presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Paulo Matias, e da representante da União das Freguesias de Alenquer, Cristina Inácio.

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