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Cultura | 16-03-2026 12:00

Trail do Vale regressa com centenas de atletas esperados em Tomar

Trail do Vale regressa com centenas de atletas esperados em Tomar
foto arquivo
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A quinta edição do Trail do Vale realiza-se a 17 de Maio, no concelho de Tomar. São esperados centenas de atletas e entusiastas da modalidade num evento que se tem afirmado como uma das principais referências do trail running na região.

O Trail do Vale está de regresso ao concelho de Tomar, para a sua quinta edição, no dia 17 de Maio. Depois de ter ultrapassado a marca dos mil participantes na edição de 2025, a prova ganha em 2026 um estatuto competitivo reforçado ao integrar o Campeonato Nacional de Trail Running, o Campeonato Distrital de Santarém e o Troféu 3 Rios.
A organização preparou quatro percursos pensados para diferentes níveis de participação. O programa inclui uma caminhada de 10 quilómetros, um mini trail de 14 quilómetros, um trail curto de 20 quilómetros e o exigente trail longo de 34 quilómetros, destinado a atletas mais experientes.
Ao longo das suas quatro primeiras edições, o Trail do Vale tem registado um crescimento consistente, atraindo cada vez mais participantes de várias regiões do país. A superação da barreira dos mil atletas em 2025 confirmou a crescente popularidade da prova e o impacto que tem vindo a ganhar no calendário nacional da modalidade.

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