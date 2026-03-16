Trail do Vale regressa com centenas de atletas esperados em Tomar

O Trail do Vale está de regresso ao concelho de Tomar, para a sua quinta edição, no dia 17 de Maio. Depois de ter ultrapassado a marca dos mil participantes na edição de 2025, a prova ganha em 2026 um estatuto competitivo reforçado ao integrar o Campeonato Nacional de Trail Running, o Campeonato Distrital de Santarém e o Troféu 3 Rios.

A organização preparou quatro percursos pensados para diferentes níveis de participação. O programa inclui uma caminhada de 10 quilómetros, um mini trail de 14 quilómetros, um trail curto de 20 quilómetros e o exigente trail longo de 34 quilómetros, destinado a atletas mais experientes.

Ao longo das suas quatro primeiras edições, o Trail do Vale tem registado um crescimento consistente, atraindo cada vez mais participantes de várias regiões do país. A superação da barreira dos mil atletas em 2025 confirmou a crescente popularidade da prova e o impacto que tem vindo a ganhar no calendário nacional da modalidade.