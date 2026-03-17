Visita guiada dá a conhecer um pouco da história de Santarém

Tema "Das bombas liberais às Festas de São José" dá o mote para a visita guiada agendada para a manhã de 22 de Março.

"Das bombas liberais às Festas de São José" é o tema da visita guiada que a Câmara de Santarém propõe para dia 22 de Março, com concentração marcada para a Praça do Município, pelas 10h00. A iniciativa, integrada no programa das Festas de São José, tem como cicerone o historiador José Raimundo Noras e uma duração prevista de duas horas.

A visita começa pelos Paços do Concelho, com passagens pelo Salão Nobre, Sala de Reuniões, Sala dos Azulejos e Escadaria. Dirige-se depois para a Sé Catedral, Jardim da República, Jardim da Liberdade e Igreja de São Nicolau. Por volta das 11h30, prevê-se entrada na Igreja do Milagre, com visita ao túmulo da princesa Maria Assunção de Bragança. De seguida, a comitiva prossegue até ao recinto das Festas de São José, para visita à Casa do Campino. Para além da matéria histórica, José Raimundo Noras vai explicar os diferentes feriados que Santarém teve e que a Festas da Cidade nem sempre se celebraram a 19 de Março.

As visitas guiadas continuam a 28 de Março, Dia Nacional dos Centros Históricos, com a temática “De Santos a Heróis - toponímia(s) no planalto”, com encontro marcado às 09h30, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade.