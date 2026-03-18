A Casa do Tempo, em Envendos, oferece estadia, retiros, saúde e bem estar

Maria Ana Botelho Neves deixou Lisboa, depois de uma vida entre a capital portuguesa e o País de Gales, e comprou uma casa recuperada, sem precisar de obras, para onde se mudou de armas a bagagens. A Casa do Tempo fica em Envendos e passados poucos meses de se instalar, iniciou o projecto de ter uma floresta comestível, com o apoio de uma empresa especializada, montou uma sauna junto à piscina, um Dome que vai ser o centro de todas as actividades, que já começou a desenvolver, para os amantes das energias alternativas, dos livros, das terapias como o yoga e muitas outras que quer levar para a Casa do Tempo. A escolha do nome da casa não foi inocente: Maria Ana Botelho Neves quer perceber, com a sua nova filosofia de vida, como é que se pára o tempo, agora que chegou à casa dos sessenta e tem vontade de fazer aquilo que nunca fez aos 30 e 40 anos.

A vantagem de ter comprado uma casa pronta a habitar, e a receber hóspedes, faz com que já tenha um programa de actividades para o próximo mês de Abril e Maio, que certamente vai interessar a muita gente que entretanto conheça a casa e a sua dinamizadora.

Eis o programa para os próximos dois meses. Só não ajudamos a divulgar os preços porque a Casa do Tempo está no início e para fazer jus a uma gestão de arranque do projecto, certamente terá condições vantajosas não só para quem for participar nos cursos mas também para quem quiser utilizar os quartos, a sauna e a piscina.

Envendos fica perto de tudo e longe o suficiente para que nos sintamos num mundo à parte. O lema de A Casa do Tempo também é abrir as portas a quem “procura um espaço para realizar um evento, retiro ou curso;” Maria Ana assume que a sua Casa do Tempo é para quem “procura um lugar discreto, onde tudo se renova com o tempo, longe da agitação e das pressões”, um lugar "para pensar, escrever, criar algo totalmente novo, ou simplesmente para desacelerar e mergulhar em "outras águas", "sem sentir stress ou culpa".

Eis o programa da Casa do Tempo para o mês de Abril e Maio

* O Jogo da Transformação | 2026 com Sanna Lamb (vagas limitadas) 17 a 19 de abril de 2026

Retiro de Kundalini Yoga (grupo pequeno) 30 de abril a 3 de maio de 2026

* 30 de Abril - 3 de Maio* com Julie Groet

Kundalini Yoga Retreat - Português e Inglês

*Curso de Florestas Comestíveis

(part 1 * 13–16 Abril 2026* - teorica *online* )

( part 2 * 22 a 24 Maio* , pratica na Casa do Tempo*)

* Maio 29-31 com Alexandra Guerreiro

Retiro de yoga - em Português



*Mais info: https://acasadotempo.pt/events

Todas as questões em: geral@acasadotempo.pt