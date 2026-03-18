uma parceria com o Jornal Expresso
18/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-03-2026 14:19

Biblioteca de Alenquer recebe exposição de fotografia com olhar sobre o concelho

Biblioteca de Alenquer recebe exposição de fotografia com olhar sobre o concelho
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

“Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos” integra cerca de 20 trabalhos de José Gomes e Nuno Rodrigues.

A Biblioteca Municipal de Alenquer acolhe, entre 28 de Março e 24 de Abril, a exposição de fotografia “Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos”, que reúne cerca de duas dezenas de imagens dos fotógrafos José Gomes e Nuno Rodrigues.
A mostra propõe um olhar artístico sobre o concelho, através de diferentes perspectivas captadas pelos autores, evidenciando paisagens, pormenores e identidade local.
A inauguração está agendada para o dia 28 de Março, pelas 15h00, e inclui um momento musical com a violinista Inês Gomes.
A entrada é livre, podendo a exposição ser visitada durante o período em que estará patente ao público.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1762
    18-03-2026
    Capa Vale Tejo
    18-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região