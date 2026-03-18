Biblioteca de Alenquer recebe exposição de fotografia com olhar sobre o concelho

A Biblioteca Municipal de Alenquer acolhe, entre 28 de Março e 24 de Abril, a exposição de fotografia “Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos”, que reúne cerca de duas dezenas de imagens dos fotógrafos José Gomes e Nuno Rodrigues.

A mostra propõe um olhar artístico sobre o concelho, através de diferentes perspectivas captadas pelos autores, evidenciando paisagens, pormenores e identidade local.

A inauguração está agendada para o dia 28 de Março, pelas 15h00, e inclui um momento musical com a violinista Inês Gomes.

A entrada é livre, podendo a exposição ser visitada durante o período em que estará patente ao público.