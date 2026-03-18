Cultura | 18-03-2026 14:19
Biblioteca de Alenquer recebe exposição de fotografia com olhar sobre o concelho
foto dr
“Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos” integra cerca de 20 trabalhos de José Gomes e Nuno Rodrigues.
A Biblioteca Municipal de Alenquer acolhe, entre 28 de Março e 24 de Abril, a exposição de fotografia “Alenquer… à Lente pelos Fotógrafos”, que reúne cerca de duas dezenas de imagens dos fotógrafos José Gomes e Nuno Rodrigues.
A mostra propõe um olhar artístico sobre o concelho, através de diferentes perspectivas captadas pelos autores, evidenciando paisagens, pormenores e identidade local.
A inauguração está agendada para o dia 28 de Março, pelas 15h00, e inclui um momento musical com a violinista Inês Gomes.
A entrada é livre, podendo a exposição ser visitada durante o período em que estará patente ao público.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1762
18-03-2026
Capa Vale Tejo
18-03-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região