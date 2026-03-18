Cartaxo enche-se de cor, música e animação a 30 de Maio

A Caminhada das Cores está de volta ao Cartaxo no sábado, 30 de Maio, para a sua sétima edição, prometendo transformar as ruas da cidade numa festa de cor, convívio e actividade física. Organizada pelo Ateneu Artístico Cartaxense, a iniciativa junta desporto, animação e promoção de hábitos de vida saudáveis, num programa pensado para todas as idades. O ponto alto do evento está marcado para as 15h30, com a partida da já emblemática caminhada, um percurso animado com pó colorido, água e espuma, que volta a ser a grande atracção do dia. Antes disso, a festa começa logo pelas 10h00 com um programa dedicado ao Dia da Criança, que inclui demonstrações das forças de segurança e socorro, com a participação da GNR, PSP e Bombeiros Municipais.

Ao longo do dia, quem passar pelo recinto, instalado nas imediações da sede do Ateneu Artístico Cartaxense e com ligação à Praça 15 de Dezembro, vai encontrar um vasto conjunto de actividades, entre elas equitação, skate, zumba, insufláveis, jogos tradicionais, ranchos folclóricos, espectáculos itinerantes e uma mostra de produtores de vinhos. O valor das inscrições mantém-se igual ao do ano passado. O kit de participação inclui t-shirt, mochila, garrafa de água, senha para bifana, maçã, dois sacos de pó colorido e um voucher para uma bebida à escolha.

A iniciativa decorre em parceria com a Feira da Saúde, promovida pela Câmara Municipal do Cartaxo, reforçando a aposta na sensibilização para estilos de vida saudáveis, sem esquecer a componente lúdica e familiar que tem marcado o sucesso do evento.