Celebrações do Senhor dos Passos em Pernes

A vila de Pernes recebe, no fim de semana de 21 e 22 de Março, as celebrações religiosas do Senhor dos Passos, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes e Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Pernes.

A vila de Pernes recebe, no fim de semana de 21 e 22 de Março, as celebrações religiosas do Senhor dos Passos, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes e Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Pernes. As cerimónias começam na noite de sábado, pelas 21h00, com a realização da Procissão dos Penitentes.

No domingo, 22 de Março, pelas 14h30, começa a Procissão de Nossa Senhora das Dores. Para as 15h00 está marcada uma eucaristia, seguida da tradicional Procissão do Senhor dos Passos, presidida pelo padre Pedro Lourenço, director do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa, Prefeito do Seminário dos Olivais.