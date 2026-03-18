uma parceria com o Jornal Expresso
18/03/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cultura | 18-03-2026 12:00

Celebrações do Senhor dos Passos em Pernes

Celebrações do Senhor dos Passos em Pernes
foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A vila de Pernes recebe, no fim de semana de 21 e 22 de Março, as celebrações religiosas do Senhor dos Passos, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes e Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Pernes.

A vila de Pernes recebe, no fim de semana de 21 e 22 de Março, as celebrações religiosas do Senhor dos Passos, organizadas pela Santa Casa da Misericórdia de Pernes e Paróquia de Nossa Senhora da Purificação de Pernes. As cerimónias começam na noite de sábado, pelas 21h00, com a realização da Procissão dos Penitentes.
No domingo, 22 de Março, pelas 14h30, começa a Procissão de Nossa Senhora das Dores. Para as 15h00 está marcada uma eucaristia, seguida da tradicional Procissão do Senhor dos Passos, presidida pelo padre Pedro Lourenço, director do Departamento de Liturgia do Patriarcado de Lisboa, Prefeito do Seminário dos Olivais.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1761
    11-03-2026
    Capa Vale Tejo
    11-03-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região