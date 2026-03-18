FeirOurém com entrada livre para aliviar famílias afectadas pela depressão

A FeirOurém vai ser este ano de entrada gratuita. A decisão da Câmara de Ourém surge como resposta aos impactos provocados pela depressão Kristin e pretende evitar mais encargos para as famílias do concelho numa altura ainda marcada pelos prejuízos do mau tempo. O certame realiza-se entre 18 e 21 de Junho e aposta num cartaz musical de peso, com nomes como Nininho Vaz Maia, Plutónio, Toy, Némanus e Xtinto. Mas a principal novidade da edição de 2026 é mesmo a abertura de portas sem cobrança de bilhete para todos os espectáculos.

“Este ano, até por força de tudo aquilo que aconteceu com a Tempestade Kristin, entendemos que devíamos não estar a sobrecarregar as pessoas e, por isso, decidimos abrir o acesso a todos os espectáculos de forma gratuita, não onerando as famílias”, justificou o presidente da câmara, Luís Miguel Albuquerque, em comunicado. O autarca sublinha ainda que a FeirOurém continua a afirmar-se como uma montra do concelho, reunindo actividade económica, promoção do território e animação cultural. “É um espaço privilegiado de promoção do território e de valorização do tecido económico local”, refere.

O programa, apresentado na segunda-feira, 16 de Março, vai decorrer entre o Centro Municipal de Exposições e o Parque da Cidade Dr. António Teixeira, integrando também as comemorações do Dia da Cidade, assinalado a 20 de Junho. Além dos concertos, a FeirOurém inclui sessões de showcooking, oficinas, mostras desportivas e momentos artísticos inspirados nas tradições locais e nas cidades parceiras do município. O evento volta ainda a contar com zona de gastronomia, restauração, street food, bares, diversões, exposição de automóveis e maquinaria agrícola, bancas ecorurais e venda de produtos locais e regionais.