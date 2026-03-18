Sardoal recebe debate sobre o futuro dos artesãos e dos ofícios tradicionais

A associação Tagus promove na quinta-feira, 19 de Março, a quarta edição da conferência dedicada à sustentabilidade económica das artes e dos ofícios tradicionais, uma iniciativa que pretende capacitar artesãos, valorizar o património local e reforçar a dinâmica territorial no Ribatejo Interior. Segundo Conceição Pereira, técnica coordenadora da Tagus, esta conferência dá continuidade a um trabalho desenvolvido ao longo de vários anos nos concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal em torno da valorização dos artesãos e da criação de novas oportunidades para o sector.

Um dos destaques desta edição é a aprovação da digitalização da Rota AO.RI – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, num projecto financiado pelo Turismo de Portugal em cerca de 135 mil euros, com comparticipação de 70%. A iniciativa vai permitir criar uma central de reservas online e disponibilizar experiências imersivas com os próprios artesãos, aproximando o público destes ofícios e abrindo novas formas de rendimento. A rota envolve actualmente 26 artesãos e 25 locais, abrangendo áreas como madeira, cortiça, cerâmica, fibras vegetais e couro. Entre os exemplos referidos estão práticas tradicionais como as bonequinhas de perna de cana de Constância, agora mantidas também por gerações mais jovens, numa combinação entre herança cultural e inovação.

A conferência arranca às 09h15 com a presença do presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa, e de representantes da Tagus, seguindo-se uma intervenção do Turismo de Portugal. Durante a manhã serão debatidos temas ligados à valorização artística, identidade territorial, comercialização e inovação, com a participação de especialistas e representantes de projectos de Portugal e de Espanha. A sessão termina com debate e visitas aos projectos Art Of e Cá da Terra. O evento integra o projecto AO.RI, desenvolvido pela Tagus em parceria com os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, com apoio do Centro2020, Portugal2020 e co-financiamento FEDER.