“A Sapateira Prodigiosa” em cena no Teatro Ana Pereira até Abril

A trupe de teatro “Os 4 e o Burro”, de Alenquer, tem em cena a peça “A Sapateira Prodigiosa”, de Federico García Lorca, numa produção que decorre no Teatro Ana Pereira, espaço da Liga dos Amigos de Alenquer.

O espectáculo está em exibição entre 13 de Março e 25 de Abril, com sessões às sextas-feiras e sábados, pelas 21h30, com excepção do fim-de-semana da Páscoa.

Com encenação de Álvaro Santos Gomes, a peça conta com interpretações de Sílvia Ribeiro, Manuel Carvalho, Luís Jacob, Aida Sousa, Humberto Cunha, Fátima Esteves, Pedro Carvalho, Paula Ferreira, Álvaro Santos Gomes, Andreia Serafim e Maria Albertina Lopes.

“A Sapateira Prodigiosa” retrata a história de uma mulher jovem, apaixonada e determinada, casada com um sapateiro mais velho, num relacionamento marcado por tensões, críticas e pressões sociais. Perante o abandono do marido, a protagonista enfrenta sozinha o julgamento da comunidade, lutando pela sua dignidade.

A produção conta ainda com coreografia de Matilde Vieira e Matilde Costa, cenografia de Brilha e Cunha, desenho de luz de Armando Valle-Quaresma e som de Luís Jacob. As reservas podem ser efectuadas através do número 914 378 039.