Cultura | 20-03-2026 17:04
Alverca do Ribatejo recebe encontro com a poesia com encenação de Fernando Oliveira
foto ilustrativa
A Associação Cultural Equilíbrio Verbal convida o público a participar no evento Encontro com a Poesia IV, que contará com a encenação de Fernando Oliveira. A estreia está marcada para hoje, 20 de Março, pelas 22h00, no Entrelinhas Café Bistro, localizado em Alverca do Ribatejo. A entrada é livre, tornando o evento acessível a todos que queiram desfrutar de uma noite dedicada à poesia.
A iniciativa promete uma experiência única de poesia e performance, reunindo amantes da literatura e das artes cénicas. O evento é uma oportunidade para descobrir novas interpretações poéticas e apoiar a cultura local, num ambiente intimista e acolhedor.
