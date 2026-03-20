Chamusca junta poesia, música e natureza em tarde cultural

A vila da Chamusca vai assinalar o Dia Mundial da Árvore e da Poesia, a 21 de Março, com um programa cultural e educativo que convida a comunidade a celebrar a natureza através da música, da palavra e das artes. As iniciativas decorrem entre o Largo 25 de Abril e a Biblioteca Municipal, tendo como ponto central a Ginkgo Biloba ali existente, uma árvore com várias décadas de história e que é hoje um dos elementos mais marcantes daquele espaço público.

O programa começa às 14h30, junto à árvore, com o momento musical “Vozes que Crescem como Árvores”, protagonizado pelos alunos do Clube de Música, que vão interpretar duas canções inspiradas na Ginkgo Biloba. Segue-se “Palavras que Ganham Corpo”, uma leitura performativa com componente dramática apresentada pelos alunos do Clube de Teatro, num registo que cruza expressão artística e evocação simbólica da natureza. A tarde prossegue com a oficina criativa “Folhas que Marcam Histórias”, dirigida às famílias, que propõe a criação de separadores de livros a partir de elementos naturais, entre os quais folhas de Ginkgo Biloba. A iniciativa pretende aliar criatividade, convívio e sensibilização para a valorização do património natural.

Pelas 15h30, o programa transfere-se para a Biblioteca Municipal da Chamusca, onde será apresentada a colectânea Biloba: Estação de Poesia, da autoria de Preciosa Venâncio Costa, com apresentação de João José Bento. A obra reúne 12 poemas inspirados na relação da autora com esta árvore, que surge nos textos como símbolo de memória, renovação e passagem das estações. Ainda na biblioteca, haverá espaço para a actuação da Tuna da Universidade Sénior da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, com o momento “Melodias que Contam Histórias”, reforçando a dimensão comunitária da iniciativa.

A encerrar o programa será inaugurada a exposição “Entre Folhas e Olhares”, dedicada à Ginkgo Biloba e às múltiplas leituras artísticas que a árvore suscita. A mostra reúne fotografias de Vítor Gago, poemas de Preciosa Venâncio Costa e trabalhos desenvolvidos por alunos das Actividades de Enriquecimento Curricular e do Clube de Yoga. A exposição fica patente ao público até 4 de Abril.

